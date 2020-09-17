Порядка 20 обращений о подтоплениях поступило в Мосводосток

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Порядка 20 обращений о подтоплениях поступило в диспетчерскую службу Мосводостока из-за сильного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В частности, скопления воды зафиксированы в Газетном переулке, на улице Маршала Захарова, в Ореховом проезде, доме 35, корпусе 3, на улице Большой Никитской, улице Болотниковской, доме 4, корпусе 1, и улице Талдомской, доме 5.

По всем поступившим заявкам приняты оперативные меры по откачке и ликвидации скоплений воды, уточнили в Мосводостоке.

В усиленном режиме продолжают работать городские коммунальные службы. Более 300 аварийных бригад обеспечивают эффективный пропуск воды в дождеприемные решетки.

В отдельных районах столицы за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков. В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время крупных происшествий в городе не наблюдается.

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности в период с 12:00 до конца суток 17 сентября.

В МЧС предупредили о сильной грозе с дождем, временами ливнями по Москве и Московской области. Экстренные службы столицы переведены в режим повышенной готовности.