Порядка 20 обращений о подтоплениях поступило в Мосводосток

Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Порядка 20 обращений о подтоплениях поступило в диспетчерскую службу Мосводостока из-за сильного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В частности, скопления воды зафиксированы в Газетном переулке, на улице Маршала Захарова, в Ореховом проезде, доме 35, корпусе 3, на улице Большой Никитской, улице Болотниковской, доме 4, корпусе 1, и улице Талдомской, доме 5.
По всем поступившим заявкам приняты оперативные меры по откачке и ликвидации скоплений воды, уточнили в Мосводостоке.
В усиленном режиме продолжают работать городские коммунальные службы. Более 300 аварийных бригад обеспечивают эффективный пропуск воды в дождеприемные решетки.
В отдельных районах столицы за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков. В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время крупных происшествий в городе не наблюдается.
В столице объявлен желтый уровень погодной опасности в период с 12:00 до конца суток 17 сентября.
В МЧС предупредили о сильной грозе с дождем, временами ливнями по Москве и Московской области. Экстренные службы столицы переведены в режим повышенной готовности.
Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг
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