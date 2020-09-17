Свыше 300 аварийных бригад в Москве переведены на усиленный режим работы из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве на случай скопления воды дежурят более 300 аварийных бригад и 270 единиц техники, сообщили в пресс-службе Мосводостока.
"До конца дня в столице ожидается сильный дождь с грозой, местами возможно выпадение до 20 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы сентября. Коммунальные службы города находятся в полной готовности. Работы по эффективному пропуску воды в дождеприемные решетки выполняют порядка 1 тысячи сотрудников предприятия", – рассказали в пресс-службе.
Также уточняется, что бригады дежурят на вылетных магистралях и остановках общественного транспорта. Для ликвидации воды специалисты используют откачивающую технику.
"Перед выпадением осадков наши специалисты проверили все коммуникации ливневой канализации, очистили от листвы, мусора и веток дождеприемные решетки и колодцы", – добавили в пресс-службе.
Мосводосток напоминает, что жители могут сообщить о скоплении воды по телефону 8 (495) 657-87-03.
Сильный дождь с порывистым ветром обрушился на некоторые районы Москвы. В отдельных случаях ветер достигал скорости 15–20 метров в секунду. В столице из-за сложных климатических условий объявлен желтый уровень погодной опасности.
Водителей на фоне ливневых дождей попросили воздержаться от поездок на автомобилях. Если же это необходимо, то требуется соблюдать скоростной режим и не парковать машину под рекламными щитами, шаткими конструкциями и деревьями.
В Москве коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности
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