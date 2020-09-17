В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидаются дожди и порывистый ветер, сообщили в Гидрометцентре России.
Синоптики прогнозируют, что максимальная температура в городе будет на уровне 20-22 градусов, а по по области – 18-23 градуса. Также предупреждают о дожде с грозой и южным ветром 5-10 метров в секунду, местами его порывы усилятся до 15-20 метров в секунду.
Отмечается, что такой ветер сохранится до 20 сентября. Ранее в связи с ухудшением погодных условий владельцев кафе и ресторанов в столице попросили закрыть летние веранды.
Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, может выпасть до 20 миллиметров осадков, поэтому на дежурство выведены аварийные бригады Мосводостока.
Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за грозы и усиления ветра
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