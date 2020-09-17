Летние веранды в Москве попросили закрыть из‑за грозы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Владельцев кафе и ресторанов в столице попросили закрыть летние веранды в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – объявили в пресс-службе департамента торговли и услуг.
В Москве в четверг, 17 сентября, ожидаются грозовые ливни и усиление ветра до 20 метров в секунду. Сложные погодные условия также будут сохраняться на отдельных участках Подмосковья.
Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности. Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, может выпасть до 20 миллиметров осадков, поэтому на дежурство выведены аварийные бригады Мосводостока.
Водителей, в связи со сложными погодными условиями, призвали проявлять на дорогах повышенную аккуратность. В Дептрансе Москвы попросили соблюдать скоростной режим или же полностью отказаться от поездок на время грозы.
Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в четверг
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