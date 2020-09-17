Московские парки закрылись из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные парки закрылись для посещения из-за непогоды. Информация о закрытии размещена на сайтах парков.
"Уважаемые гости, в связи с плохой погодой сегодня территория ВДНХ закрыта на вход. Берегите себя и оставайтесь дома", – говорится на сайте выставки.
Также о закрытии для посещения сообщили Измайловский парк и парк "Сокольники".
Мосприрода призвала горожан покинуть природные территории, отметив, что до конца суток в городе будет идти сильный дождь с градом, грозой и усилением ветра до 26 метров в секунду.
Из-за непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.
В МЧС предупредили о сильной грозе с дождем, временами ливнями по Москве и Московской области. Экстренные службы столицы переведены в режим повышенной готовности.
В диспетчерскую службу Мосводостока поступило порядка 20 обращений. По всем заявкам приняты оперативные меры по откачке и ликвидации скоплений воды, уточнили в ведомстве.
Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в четверг
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