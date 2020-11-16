Врач рассказала, как восстановить легкие после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восстановить легкие после коронавируса помогут дыхательные упражнения, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала, что люди, перенесшие COVID-19, смогут ускорить восстановительные процессы, занимаясь дыхательной гимнастикой, а также используя специальные тренажеры. При этом, по ее словам, важна регулярность: выполнять упражнения нужно несколько раз в день.

"Дыхательную гимнастику можно проводить в положении лежа и сидя. Также тренировки позволят сохранить тонус", – пояснила Паршина.

Также эксперт отметила, что под контролем врачей можно делать ингаляции термическим гелиоксом.

Ранее специалисты обнаружили растительные продукты, способные подавлять COVID-19. Ученые выяснили, что на 96,98% активность вируса уменьшает черноплодная рябина, на 80% – гранатовый сок и зеленый чай.