Эксперт рассказал, как не заболеть коронавирусом под Новый год

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как отмечать новогодние праздники в условиях пандемии коронавируса. Специалисты советуют не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, а также не выезжать за рубеж. Рассказываем, какие еще меры важно соблюдать, чтобы не заразиться COVID-19 под Новый год и Рождество.



Семейный праздник

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для россиян, как лучше провести новогодние праздники в условиях пандемии. В ведомстве советуют отметить Новый год дома в кругу семьи или на свежем воздухе. При этом в праздничные дни следует избегать массовых скоплений людей и стараться не ходить в гости.

Кроме того, россиян призвали в новогодние каникулы не посещать мероприятия в закрытых помещениях, в том числе корпоративы, и не выезжать за границу.





пресс-служба Роспотребнадзора При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

Помимо этого, гражданам напомнили о необходимости соблюдать безопасное расстояние минимум 1,5–2 метра друг от друга. При посещении родственников и друзей, а также торговых центров и других мест массового скопления людей нужно использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призывала максимально ограничить контакты в новогодние праздники из-за высокого риска распространения COVID-19. Посещение развлекательных мероприятий, по ее мнению, допустимо только при сохранении необходимого расстояния между людьми. Вуйнович уверена, что Новый год лучше отметить дома вместе с семьей.

28 142 новых случая заболевания коронавирусом, из них на Москву пришлось 7 279 пациентов, на Санкт-Петербург – 3 741, Московскую область – 1 315.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что действующие меры по борьбе с COVID-19 позволяют не вводить в России новых ограничений. В том числе нет необходимости прекращать сообщение между регионами. Столичные власти также не рассматривают вопрос о дополнительных ограничениях работы кафе и ресторанов в новогодние праздники. За последние сутки в России выявили новых случая заболевания коронавирусом, из них на Москву пришлось 7 279 пациентов, на Санкт-Петербург – 3 741, Московскую область – 1 315.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

В ответе за себя и других

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с Москвой 24 посоветовал придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора во время новогодних праздников, чтобы не заболеть COVID-19. По его словам, главное в это время – "иметь голову на плечах".

"У нас, к счастью, не ситуация с черной оспой или чумой. Но сейчас имеется достаточно серьезное заболевание, с ним надо бороться, в том числе и ограничительными мерами. Если есть возможность отметить дома, то лучше так и сделать. Если есть возможность никуда не ходить в праздники или послепраздничные дни, то не надо ходить", – пояснил эксперт.

Аграновский добавил, что при соблюдении всех рекомендаций существует большая вероятность, что удастся избежать серьезного роста заболеваемости после новогодних каникул.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Если и будет рост, то не чудовищный, как был этой осенью. Еще одного такого же скачка не будет.

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что во время новогодних праздников россияне должны соблюдать культуру эпидемиологического поведения.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Чем меньше мы будем посещать общественные мероприятия, места, где много людей, особенно незнакомых, тем лучше", – пояснила специалист.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Если вы чувствуете себя плохо, есть какое-то недомогание, даже если температура не поднялась, то останьтесь дома. Не подвергайте опасности окружающих, ваших близких, друзей, а тем более престарелых родственников и людей с хроническими заболеваниями.

По ее словам, если хочется встретиться на каникулах с родственниками или друзьями, то лучше это делать на свежем воздухе.

"Совместные прогулки, катание на коньках или на лыжах. Это все будет способствовать закаливанию и улучшению здоровья. А также минимизировать возможность заражения, потому что, как мы знаем, любые вирусы неустойчивы в условиях низких температур: на улице они быстрее погибают", – подчеркнула Романенко.

Врач добавила, что надевать маски и соблюдать безопасное расстояние у себя в квартире все-таки не требуется, а в общественных местах – это на сегодняшний день одно из лучших средств защиты от вирусов.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, что россиянам в условиях пандемии лучше ограничить употребление спиртного. Причем не только на Новый год и Рождество, но и после праздников.





Людмила Лапа врач-терапевт Когда мы употребляем алкоголь, то страдает центральная нервная система. А если у нас живет там еще и вирус, то нервная система расслабляется, а также происходит сгущение крови. Поэтому повышается риск инсультов и инфарктов, которые также являются сопутствующими у больных, зараженных коронавирусом.

Специалист также подчеркнула, что тем, кто сделал прививку от коронавируса, вообще нельзя принимать алкоголь в течение 42 дней. По ее словам, в организме за это время вырабатываются антитела. Чтобы не разрушать возникшие связи и не допускать сгущения крови, следует отказаться от спиртного и вести здоровый образ жизни.