В Москве не рассматривается вопрос о дополнительных ограничениях в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы не рассматривают вопрос о дополнительных ограничениях работы кафе и ресторанов в новогодние праздники. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, мер, которые действуют в городе на сегодняшний день, достаточно.

"На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно, и такой вопрос мы сейчас не рассматриваем. Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда и дополнительных ограничений вводить не придется", – сказал вице-мэр.

Ранее глава социального комитета Совфеда Инна Святенко посоветовала россиянам из-за пандемии коронавируса провести Новый год дома, а каникулы – на природе. Она предложила россиянам почаще гулять на свежем воздухе и не злоупотреблять жирной и вредной едой. При этом следует минимизировать контакты и использовать средства индивидуальной защиты.

