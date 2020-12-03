В Москве не рассматривается вопрос о дополнительных ограничениях в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Власти Москвы не рассматривают вопрос о дополнительных ограничениях работы кафе и ресторанов в новогодние праздники. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, мер, которые действуют в городе на сегодняшний день, достаточно.
"На сегодняшний момент мы видим, что введенных ограничений достаточно, и такой вопрос мы сейчас не рассматриваем. Надеемся, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости нашего коечного фонда и дополнительных ограничений вводить не придется", – сказал вице-мэр.
Ранее глава социального комитета Совфеда Инна Святенко посоветовала россиянам из-за пандемии коронавируса провести Новый год дома, а каникулы – на природе. Она предложила россиянам почаще гулять на свежем воздухе и не злоупотреблять жирной и вредной едой. При этом следует минимизировать контакты и использовать средства индивидуальной защиты.
Стало известно, как москвичи планируют отметить Новый год
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