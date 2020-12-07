Роспотребнадзор призвал отказаться от поездок за рубеж на Новый год

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Роспотребнадзор призвал россиян в новогодние праздники не посещать мероприятия в закрытых помещениях и не выезжать за границу, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В ведомстве рекомендуют провести праздник дома, в кругу семьи, или на свежем воздухе. Также следует избегать массовых скоплений людей и стараться не ходить в гости.

Помимо этого, гражданам напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию. При посещении друзей, ТЦ и других мест нужно использовать маски.

Ранее глава социального комитета Совфеда Инна Святенко посоветовала россиянам из-за пандемии коронавируса провести Новый год дома, а каникулы – на природе.

Она предложила россиянам почаще гулять на свежем воздухе и не злоупотреблять жирной и вредной едой. При этом следует минимизировать контакты и использовать средства индивидуальной защиты.

