В Японии впервые выявили факт передачи COVID-19 от матери к новорожденному

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В Японии заявили о возможном выявлении первого случая передачи коронавирусной инфекции от матери к новорожденному ребенку. Об этом сообщает "Мир 24".

Уточняется, что эксперты сделали малышу ПЦР-тест сразу после рождения. Анализы показали положительный результат. Однако врачи отметили, что жизни младенца ничего не угрожает.

По словам специалистов, с начала пандемии COVID-19 в стране родился 51 ребенок от матерей, которые имели положительные анализы на коронавирус. Все дети появились на свет здоровыми.

Ранее ученые Ланкастерского университета в Великобритании и Научно-исследовательского института имени Освалдо Круза в Бразилии установили, как на здоровье младенцев может отразиться глобальное изменение климата. Специалистам удалось установить связь между количеством выпавших осадков за время беременности и весом и ростом ребенка при рождении.