Около 8,5 млн граждан РФ пройдут углубленную диспансеризацию – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Около 8,5 миллиона граждан России подлежат углубленной диспансеризации. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Подлежат углубленной диспансеризации 8,5 миллиона наших граждан. По предварительным оценкам, с 1 июля такую диспансеризацию уже прошли более 8,3 тысячи наших граждан", – цитирует Голикову ТАСС.
Она отметила, что в первую очередь углубленную диспансеризацию следует пройти людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, однако проверить здоровье могут и остальные.
Вице-премьер напомнила, что в апреле 2020 года из-за пандемии всероссийскую диспансеризацию населения приостановили, однако после улучшения эпидситуации обследования возобновили. Всего за минувший год проверили здоровье 35 миллионов граждан.
Ранее сообщалось, что переболевшие COVID-19 получат приоритет при направлении на углубленную диспансеризацию. Порядок утвердил Минздрав России.
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