Постпредство РФ осудило реакцию представителя ОБСЕ на меры Москвы против Deutsche Welle

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Россия возмущена комментарием представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру об ответных мерах Москвы в отношении Deutsche Welle, заявили в постпредстве РФ при организации в Вене. Об этом сообщает ТАСС.
"Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации", – говорится в комментарии постпредства.
Там указали, что Рибейру предпочла умолчать о факте грубого попрания немецкими властями фундаментальных для ОБСЕ принципов свободы выражения мнения и доступа к информации, выраженного в демонстративном пренебрежении положениями Европейской конвенции о трансграничном телевидении.
"Однако она немедленно возвысила голос на вынужденные ответные меры российской стороны", – добавили в постпредстве России при ОБСЕ.
Ранее Рибейру осудила ответные меры Москвы в отношении медиакомпании Deutsche Welle. Она заявила, что решение нужно пересмотреть. При этом она никак не отреагировала на давление на RT DE в ФРГ.
2 февраля немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions в Германии. В Кремле данное решение назвали посягательством на свободу слова и ограничением работы международного СМИ.
Позже в МИД РФ сообщили о принятии ответных мер – закрытии корреспондентского пункта Deutsche Welle и прекращении вещания телерадиокомпании на территории России. Вечером в пятницу, 4 февраля, московское бюро Deutsche Welle прекратило работу.
МИД РФ объявил об ответных мерах из-за запрета вещания RT DE в Германии
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