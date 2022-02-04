Лишение аккредитации не означает выдворения журналистов Deutsche Welle из РФ – МИД

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От журналистов Deutsche Welle не требуется покидать Россию, несмотря на лишение аккредитации. Об этом заявиала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС.

2 февраля немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions в Германии. В Кремле данное решение назвали посягательством на свободу слова и ограничением работы международного СМИ.

Позже МИД РФ сообщил о принятии ответных мер – закрытии корреспондентского пункта Deutsche Welle и прекращении вещания телерадиокомпании на территории России. Сотрудников российского бюро немецкого СМИ также попросили сдать свои аккредитации до конца пятницы, 4 февраля.

Гендиректор Deutsche Welle Петер Лимбург, в свою очередь, заявил, что медиакомпания будет оспаривать ограничительные меры. По его мнению, решение российских властей не поддается объяснению и является чрезмерной реакцией.

