В Deutsche Welle заявили о намерении оспорить меры России против медиакомпании

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Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург заявил, что медиакомпания будет оспаривать ограничительные меры со стороны российских властей.

"Меры, принятые российскими властями, не поддаются объяснению и представляют собой чрезмерную реакцию", – заявил представитель немецкого СМИ, передает ТАСС.

Лимбург выразил протест действиям РФ и подчеркнул, что подобные шаги против средств массовой информации характерны для автократий.

Гендиректор медиакомпании добавил, что Deutsche Welle продолжит работу офиса в Москве до официального уведомления о запрете деятельности. На вещание в России данное событие не повлияет, добавил Лимбург.

Ранее стало известно, что Москва закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle. Медиакомпании запретят спутниковое и иное вещание на территории страны. Данная мера объясняется на ответ на недружественные действия ФРГ по отношению к RT DE.

2 февраля 2022 года стало известно, что немецкий регулятор MABB запретил любое вещание компании RT DE Productions в Германии. В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона будет вынуждена принять ответные меры против немецких СМИ.