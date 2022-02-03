В Совфеде поддержали ответные меры в отношении немецких СМИ из-за RT DE

17:55
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов поддержал прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle в России в качестве ответной меры на ситуацию с RT DE.
По словам сенатора, Россия еще в декабре предупреждала Германию об ответных мерах на ее действия, которые разрушают возможность диалога между странами. Климов добавил, что принятые российской стороной ограничения вполне адекватны и вынужденны.
"Это, к великому сожалению, ситуация, которая продуцируется людьми, которые нас же упрекают в отсутствии демократии, прав человека и свободы слова. Им бы лучше в зеркало посмотреть на себя – и все встанет на свои места", – сказал Климов RT.
Ранее МИД России сообщил о закрытии корреспондентского пункта Deutsche Welle и прекращении вещания телерадиокомпании на территории страны. Также будет аннулирована аккредитация для всех сотрудников российского бюро немецкого СМИ.
2 февраля 2022 года стало известно, что немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions в Германии. Ограничение введено на работу через спутник Eutelsat, Smart TV, сайт и приложение RT, а также через платформу Odysee.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет вещания RT DE в Германии. Представитель Кремля назвал решение регулятора MABB посягательством на свободу слова и ограничением работы международного СМИ.
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