Журналистам Deutsche Welle запрещен допуск в Госдуму

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Журналистам немецкой телекомпании Deutsche Welle запрещен допуск в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Им также будет отказано в аккредитации на мероприятия ГД. Указывается, что такое решение принято по поручению спикера Вячеслава Володина в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.
2 февраля 2022 года стало известно, что немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions в Германии. Ограничение введено на работу через спутник Eutelsat, Smart TV, сайт и приложение RT, а также через платформу Odysee.
В Кремле назвали решение регулятора MABB посягательством на свободу слова и ограничением работы международного СМИ.
После этого МИД России сообщил о закрытии корреспондентского пункта Deutsche Welle и прекращении вещания телерадиокомпании на территории страны. Также будет аннулирована аккредитация для всех сотрудников российского бюро немецкого СМИ.
Данные меры поддержали в Совете Федерации. Как отметил зампред комитета по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, Россия еще в декабре предупреждала Германию об ответных мерах на ее действия, которые разрушают возможность диалога между странами.
МИД РФ объявил об ответных мерах из-за запрета вещания RT DE в Германии
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