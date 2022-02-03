Шеф офиса DW в Москве заявил, что бюро потребовали закрыть до утра

20:56
Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
Шеф московского офиса Deutsche Welle Юрий Решето заявил, что получил уведомление с требованием закрыть бюро до 9 утра пятницы, 4 февраля, и вернуть аккредитации сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я получил официальное письмо от МИД РФ, в котором меня как главу бюро официально информировали о необходимости закрыть (офис) завтра с 9 утра", – заявил Решето.
Аккредитации сотрудников должны быть переданы в министерство иностранных дел в течение дня 4 февраля. Глава московского офиса Deutsche Welle подчеркнул, что пока не знает, когда ему и другим работникам из Германии придется покинуть Россию.
Юрий Решето добавил, что решение российских властей о прекращении вещания Deutsche Welle стало для медиакомпании неожиданным. Подобные меры он назвал жесткими.
В четверг, 3 февраля, стало известно, что Москва закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle, после чего медиакомпания не сможет вести спутниковое и иное вещание на территории страны.
Данная мера стала ответом на действия немецкого регулятора MABB, который ранее запретил любое вещание компании RT DE Productions в Германии.
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