Шеф офиса DW в Москве заявил, что бюро потребовали закрыть до утра

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Шеф московского офиса Deutsche Welle Юрий Решето заявил, что получил уведомление с требованием закрыть бюро до 9 утра пятницы, 4 февраля, и вернуть аккредитации сотрудников. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я получил официальное письмо от МИД РФ, в котором меня как главу бюро официально информировали о необходимости закрыть (офис) завтра с 9 утра", – заявил Решето.

Аккредитации сотрудников должны быть переданы в министерство иностранных дел в течение дня 4 февраля. Глава московского офиса Deutsche Welle подчеркнул, что пока не знает, когда ему и другим работникам из Германии придется покинуть Россию.

Юрий Решето добавил, что решение российских властей о прекращении вещания Deutsche Welle стало для медиакомпании неожиданным. Подобные меры он назвал жесткими.

В четверг, 3 февраля, стало известно, что Москва закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle, после чего медиакомпания не сможет вести спутниковое и иное вещание на территории страны.

Данная мера стала ответом на действия немецкого регулятора MABB, который ранее запретил любое вещание компании RT DE Productions в Германии.