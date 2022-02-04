Бюро Deutsche Welle в Москве прекратило свою работу

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Московское бюро Deutsche Welle прекратило работу после соответствующего требования российских властей.

"Решение правительства России закрыть московский офис Deutsche Welle и отозвать аккредитацию у журналистов немецкого вещателя в России вступило в силу в пятницу в 09:00 по местному времени", – сообщается на сайте немецкого СМИ.

2 февраля немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions в Германии. В Кремле данное решение назвали посягательством на свободу слова и ограничением работы международного СМИ.

Позже в МИД РФ сообщили о принятии ответных мер – закрытии корреспондентского пункта Deutsche Welle и прекращении вещания телерадиокомпании на территории России. Сотрудников российского бюро немецкого СМИ также попросили сдать свои аккредитации до конца пятницы, 4 февраля.

