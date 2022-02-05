В МИД РФ не увидели проблемы в поездке журналистов Deutsche Welle в Москву

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не видит проблем в том, чтобы журналисты Deutsche Welle прибыли в Москву в сопровождении канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом она заявила в эфире на YouTube-канале "Соловьев Live".

"Пожалуйста! Как корреспонденты они могут въезжать в короткие командировки. В составе делегаций своих руководителей, которые их финансируют, в любом виде", – сказала дипломат.

Она отметила, что принятые ранее решения российских властей касаются только корпункта медиакомпании в Москве и соответственно его сотрудников.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил в своем Twitter, что журналисты Deutsche Welle приглашены принять участие в поездке канцлера страны в российскую столицу.

Олаф Шольц посетит Россию 15 февраля. Поводом для его поездки стала напряженность, возникшая после запрета на работу одного из российских СМИ в Германии и зеркального ответа на это решение со стороны Москвы.

2 февраля немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions в Германии. В Кремле данное решение назвали посягательством на свободу слова и ограничением работы международного СМИ.

Позже в МИД РФ сообщили о принятии ответных мер – закрытии корреспондентского пункта Deutsche Welle и прекращении вещания телерадиокомпании на территории России. Сотрудников российского бюро немецкого СМИ также попросили сдать свои аккредитации до конца пятницы, 4 февраля. В это же день корпункт прекратил работу.

