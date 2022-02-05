Посольство РФ обвинило США в двойных стандартах после заявления Госдепа о Deutsche Welle

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Заявление главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса о принятии в России ответных мер относительно Deutsche Welle является проявлением политики двойных стандартов. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в США.

"Где были "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил спутниковое и иные виды вещания каналу RT DE?" – говорится в заявлении на странице диппредставительства в Twitter.

Ранее в этот день Прайс заявил, что Соединенные Штаты осуждают решение России закрыть московское бюро Deutsche Welle. Он отметил, что Вашингтон солидарен как с медиакомпанией, так и с Германией.

2 февраля немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions в Германии. В Кремле данное решение назвали посягательством на свободу слова и ограничением работы международного СМИ.

Позже в МИД РФ сообщили о принятии ответных мер – закрытии корреспондентского пункта Deutsche Welle и прекращении вещания телерадиокомпании на территории России. Вечером в пятницу, 4 февраля, московское бюро Deutsche Welle прекратило работу.