Цены на товары, привезенные параллельным импортом, вырастут на 10% – эксперт

В России появляются товары, привезенные параллельным импортом. К новой схеме пришлось прибегнуть после того, как многие популярные западные бренды решили свернуть свою деятельность в РФ. За счет этого решения удается восполнить недостающие вещи и технику, однако с частью продукции возникают проблемы. Разбираемся, с какими трудностями могут столкнуться покупатели и как параллельный импорт отразится на цене товаров.
Без брендов не остались
Постановление о легализации параллельного импорта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 30 марта. Позже Минпромторг представил перечень товаров на 20 страницах, которые разрешили ввозить в Россию подобным способом. Туда вошли, к примеру, популярные бренды бытовой техники, автопрома, оборудование для записи и воспроизведения звука, бытовая химия и средства гигиены.
Первые закупки уже начали крупные ретейлеры электроники и бытовой техники. Новую логистику разрабатывают и российские маркетплейсы. На полях Петербургского международного экономического форума 17 июня глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналистам, что параллельным импортом в Россию уже завезли продукции почти на два миллиарда долларов.
"В основном запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и в том числе критический импорт – это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую", – рассказал он.
Глава Роскачества Максим Протасов в интервью ТАСС отметил, что до конца года организация намерена начать проверки пришедшей параллельным импортом продукции.
Определенные проблемы с такими товарами уже начали возникать. В частности, в СМИ появилась информация со ссылкой на ритейлера, что в России не активировались некоторые смартфоны Samsung. По словам источника, если гаджет нельзя продавать в странах ЕАЭС, то он просто не включится, когда в него вставят местную сим-карту.
Нюансы неизбежны
Председатель комитета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров в беседе с Москвой 24 отметил, что ситуация с поставками параллельным импортом зависит от типа товара. Если с одеждой и обувью все относительно просто, то с бытовой техникой и электроникой ситуация сложнее, отметил он. Ее комплектация рассчитана под конкретный регион ввоза, поэтому для России нужно искать рынки с похожими требованиями.
Кроме того, возникает проблема ремонта. "Если официальные сервисные центры закрыты, а поставок официальных запчастей нет, то непонятно, кто и как будет это делать", – добавил Федоров.
Остро стоит вопрос и в объемах поставок. "В другой стране дистрибьютор какой-то торговой марки покупал для своего рынка раз в 10 меньше товара, чем российский – для нашего. Зарубежному дистрибьютору будет довольно сложно ввезти в 10 раз больше товара, чтобы продать российской перепродающей компании. В одну секунду сделать это не удастся", – обратил внимание эксперт.
Цена на ввезенные параллельным импортом товары зависит от курса валют и стоимости сырья, которое нужно для производства, пояснил специалист. При дешевеющем долларе и дорожающих материалах выходит средневзвешенная стоимость, которая в рублях похожа на показатели до начала спецоперации. "Из-за всех дополнительных расходов, которые будут нести ретейлеры, думаю, в итоге цены в рублях поднимутся на 10%", – предположил эксперт.
Аналогичные ситуации, как с заблокированной в России частью смартфонов Samsung, будут возникать в очень ограниченном количестве случаев, убежден Федоров. "Понятно, что если это автозапчасть, то как бы она ни была завезена, все равно будет работать. Если это iPhone или Smart TV, у которых можно дистанционно отключить часть функций при подключении к интернету, то такие штуки, возможно, не включатся", – сказал он.
Сам ретейлер предугадать подобную ситуацию не может, добавил Федоров. Поэтому в определенном смысле они рискуют, завозя товары параллельным импортом.
Защита покупателя
Если с ввезенным параллельным импортом товаром что-то не так, претензии можно предъявить к его продавцу, рассказала Москве 24 юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.
"Допустим, ушел какой-то бренд. У нас нет его официального продавца, нет завода по производству товаров данной компании. В этом случае невозможно обратиться к изготовителю, даже корреспонденция не дойдет. Можно вести переписку с представителем производителя, который находится в ближайшей стране, и к нему направлять требование. Но это нецелесообразно. Единственное логичное и доступное действие – предъявить требования к продавцу", – подчеркнула Бондаренко.
В сложившейся ситуации надежнее всего приобретать товар у крупных ретейлеров, продолжает юрист: предъявить претензии к мелким продавцам, которые могут просто исчезнуть, намного сложнее. В любом случае необходимо заранее уточнять у продавца, как будет решаться вопрос, если купленный товар вышел из строя или оказался некачественным, заключила эксперт.
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