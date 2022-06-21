Цены на товары, привезенные параллельным импортом, вырастут на 10% – эксперт

В России появляются товары, привезенные параллельным импортом. К новой схеме пришлось прибегнуть после того, как многие популярные западные бренды решили свернуть свою деятельность в РФ. За счет этого решения удается восполнить недостающие вещи и технику, однако с частью продукции возникают проблемы. Разбираемся, с какими трудностями могут столкнуться покупатели и как параллельный импорт отразится на цене товаров.

Без брендов не остались

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Постановление о легализации параллельного импорта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 30 марта. Позже Минпромторг представил перечень товаров на 20 страницах, которые разрешили ввозить в Россию подобным способом. Туда вошли, к примеру, популярные бренды бытовой техники, автопрома, оборудование для записи и воспроизведения звука, бытовая химия и средства гигиены.



Параллельным импортом называют ввоз товара без разрешения владельца бренда. Продукция идет не через официального дилера, а по альтернативным каналам. При этом у товара есть все лицензии и сертификаты качества, а поставки проходят через таможню. Россия далеко не первая страна, где есть параллельный импорт. В частности, он разрешен в США, Турции, Великобритании и Канаде.



Первые закупки уже начали крупные ретейлеры электроники и бытовой техники. Новую логистику разрабатывают и российские маркетплейсы. На полях Петербургского международного экономического форума 17 июня глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналистам, что параллельным импортом в Россию уже завезли продукции почти на два миллиарда долларов.

"В основном запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и в том числе критический импорт – это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую", – рассказал он.

Глава Роскачества Максим Протасов в интервью ТАСС отметил, что до конца года организация намерена начать проверки пришедшей параллельным импортом продукции.





Максим Протасов глава Роскачества Одной из первых категорий товаров, которые были ввезены по параллельному импорту, стала бытовая техника. Скоро Роскачество начнет проводить первые исследования в этом сегменте, чтобы проверить, не является ли параллельный импорт контрафактом.

Определенные проблемы с такими товарами уже начали возникать. В частности, в СМИ появилась информация со ссылкой на ритейлера, что в России не активировались некоторые смартфоны Samsung. По словам источника, если гаджет нельзя продавать в странах ЕАЭС, то он просто не включится, когда в него вставят местную сим-карту.

Нюансы неизбежны

Председатель комитета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров в беседе с Москвой 24 отметил, что ситуация с поставками параллельным импортом зависит от типа товара. Если с одеждой и обувью все относительно просто, то с бытовой техникой и электроникой ситуация сложнее, отметил он. Ее комплектация рассчитана под конкретный регион ввоза, поэтому для России нужно искать рынки с похожими требованиями.

Кроме того, возникает проблема ремонта. "Если официальные сервисные центры закрыты, а поставок официальных запчастей нет, то непонятно, кто и как будет это делать", – добавил Федоров.

Остро стоит вопрос и в объемах поставок. "В другой стране дистрибьютор какой-то торговой марки покупал для своего рынка раз в 10 меньше товара, чем российский – для нашего. Зарубежному дистрибьютору будет довольно сложно ввезти в 10 раз больше товара, чтобы продать российской перепродающей компании. В одну секунду сделать это не удастся", – обратил внимание эксперт.





Алексей Федоров председатель комитета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Конечно, какие-то известные бренды будут так или иначе представлены на полках, но в более ограниченном ассортименте. Сейчас вся надежда на малоизвестные марки, которые созданы российскими компаниями и которые закупаются в Китае и во всей Юго-Восточной Азии.

Цена на ввезенные параллельным импортом товары зависит от курса валют и стоимости сырья, которое нужно для производства, пояснил специалист. При дешевеющем долларе и дорожающих материалах выходит средневзвешенная стоимость, которая в рублях похожа на показатели до начала спецоперации. "Из-за всех дополнительных расходов, которые будут нести ретейлеры, думаю, в итоге цены в рублях поднимутся на 10%", – предположил эксперт.

Аналогичные ситуации, как с заблокированной в России частью смартфонов Samsung, будут возникать в очень ограниченном количестве случаев, убежден Федоров. "Понятно, что если это автозапчасть, то как бы она ни была завезена, все равно будет работать. Если это iPhone или Smart TV, у которых можно дистанционно отключить часть функций при подключении к интернету, то такие штуки, возможно, не включатся", – сказал он.





Алексей Федоров председатель комитета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Большие бренды, возможно, будут блокировать работу своих девайсов. В первую очередь это относится к системным компаниям, как Apple и Samsung. Они могут такие вещи себе позволять. Другие компании, конечно, этого делать не будут.

Сам ретейлер предугадать подобную ситуацию не может, добавил Федоров. Поэтому в определенном смысле они рискуют, завозя товары параллельным импортом.

Защита покупателя

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Если с ввезенным параллельным импортом товаром что-то не так, претензии можно предъявить к его продавцу, рассказала Москве 24 юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.





Яна Бондаренко юрист, специалист по защите прав потребителей Вариант с обращением к производителю тоже остается. Но предъявить к нему требования затруднительно, потому что на территории РФ его нет.

"Допустим, ушел какой-то бренд. У нас нет его официального продавца, нет завода по производству товаров данной компании. В этом случае невозможно обратиться к изготовителю, даже корреспонденция не дойдет. Можно вести переписку с представителем производителя, который находится в ближайшей стране, и к нему направлять требование. Но это нецелесообразно. Единственное логичное и доступное действие – предъявить требования к продавцу", – подчеркнула Бондаренко.

В сложившейся ситуации надежнее всего приобретать товар у крупных ретейлеров, продолжает юрист: предъявить претензии к мелким продавцам, которые могут просто исчезнуть, намного сложнее. В любом случае необходимо заранее уточнять у продавца, как будет решаться вопрос, если купленный товар вышел из строя или оказался некачественным, заключила эксперт.

