Аналог "Биг Мака" появился в меню "Вкусно – и точка"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В меню ресторанов сети "Вкусно – и точка" ввели аналог "Биг Мака". Новые бургеры "Биг Хит" доступны для заказа по всей России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"В меню сети "Вкусно – и точка" появились бургеры "Биг Хит" с двумя и "Двойной Биг Хит" с четырьмя котлетами. Их рецептура разрабатывалась с осени 2022 года", – говорится в релизе.

Отмечается, что новые позиции доступны для заказа в ресторанах, через мобильное приложение и в меню доставки.

Ранее гендиректор компании Олега Пароев сообщал, что аналог бургера "Биг Мак" появится в ресторанах "Вкусно – и точка" в феврале. При этом товарные знаки для аналогов "Биг Мака" и мороженого "Макфлурри" были зарегистрированы еще в августе прошлого года.

Рестораны сети "Вкусно – и точка" расположены в 63 субъектах России.



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