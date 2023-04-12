В "Руднево" начался набор специалистов на производство гражданских беспилотников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В индустриальном парке "Руднево" начался набор специалистов на производство гражданских беспилотных авиасистем. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"В настоящий момент компании <...> ведут подбор кадров. Один из производителей беспилотных вертолетов на первом этапе реализации проекта открыл более 200 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров по эксплуатации воздушных судов, а также внешних пилотов", – отметил он.

Также на производстве требуются монтажники электрооборудования, операторы станков, слесари. Соискателям необходимо иметь среднее или высшее профессиональное образование. Причем на производстве готовы рассмотреть кандидатуры в том числе студентов в рамках учебных практик с последующей возможностью трудоустройства. Подробности о требуемом персонале можно узнать на сайте предприятия.

В конце марта в "Рудневе" был начат выпуск гражданских беспилотников. На этой производственной площадке, по словам Сергея Собянина, будут созданы тысячи рабочих мест. Позже стало известно, что там же создадут испытательный полигон для беспилотников.

10 апреля заммэра Владимир Ефимов сообщил, что индустриальный парк вошел в состав особой экономической зоны "Технополис "Москва". Благодаря этому резиденты "Руднево" получат различные преференции, например, их освободят от уплаты земельного и имущественного налогов, а ставка налога на прибыль для них будет снижена до 2%.



Собянин: производимые в "Руднево" беспилотные системы будут востребованы в ряде отраслей

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