Индустриальный парк "Руднево" включили в состав "Технополиса "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Индустриальный парк "Руднево" вошел в состав особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Минэкономразвития России поддержал предложение правительства Москвы об увеличении площади особой экономической зоны "Технополис "Москва". Теперь новые территории в промышленной зоне Руднево площадью около 36,5 гектара включены в границы столичной ОЭЗ", – сказал он.

До 2026 года на базе индустриального парка планируется реализовать по меньшей мере 14 инновационных проектов. При этом из-за вхождения "Руднево" в ОЭЗ его резиденты получат различные преференции, например, их освободят от уплаты земельного и имущественного налогов, а ставка налога на прибыль для них будет снижена до 2%.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в индустриальном парке разместятся производства беспилотников, инженерного и электрооборудования, композитных материалов, а также лекарств.

В свою очередь, гендиректор "Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев добавил, что теперь в состав ОЭЗ входят шесть площадок. Их суммарная площадь составляет 260 гектаров. В составе ОЭЗ работают 90 предприятий, на которых создано более девяти тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке "Руднево" создадут испытательный полигон беспилотных летательных аппаратов. Он разместится на участке площадью 1,1 тысячи квадратных метров, где уже есть производственные объекты, выпускающие в том числе гражданские БПЛА.



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