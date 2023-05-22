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12:36

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Резидент "Технополиса "Москва" начал выпуск усилителей радиочастотной мощности

Фото: телеграм-канал "ОЭЗ "Технополис "Москва"

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" компания "ГЦМО ЭМС" начала производство усилителей радиочастотной мощности. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"В городе свыше 500 предприятий занимается приборостроением. <...> В частности, компания "ГЦМО ЭМС", которая работает на площадке "Печатники" с 2018 года, разработала и запустила в серийное производство усилитель радиочастотной мощности. <...> Предприятие уже отгрузило первую партию устройств", – сказал Овчинский.

По его словам, уровень локализации производства составляет 70%, что позволяет быстрее выпускать продукцию и поставлять ее заказчикам. Ключевыми потребителями продукции компании являются испытательный лаборатории, которые тестируют приборы и радиосвязь на электромагнитную совместимость.

Отмечается, что помимо усилителей радиочастотной мощности "ГЦМО ЭМС" выпускает и ремонтирует оборудование спутниковой связи, измерительные комплексы и радиоэлектронную аппаратуру.

Как в свою очередь добавил гендиректор "Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев, на площадке "Печатники" как раз работает одна из самых крупных в столице лабораторий для испытаний на соответствие требованиям электромагнитной совместимости. Это стало возможно благодаря удобной логистике и наличию современной инфраструктуры.

Ранее другой резидент ОЭЗ компания "Сканер" представила на форуме "Здоровье нации – основа процветания России" обновленный портативный аппарат для УЗИ экспертного класса. Отмечалось, что по итогам прошлого года предприятие выпустило около 700 аппаратов ультразвуковой диагностики.

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