Столичное предприятие увеличит выпуск компьютерной техники на 30% до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная компания "РДВ Технолоджи" до конца текущего года увеличит объем выпуска компьютерной техники на 30%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Владимира Ефимова.

"Весной этого года выпускаемые компанией <...> устройства вошли в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, что позволит ей участвовать в крупных государственных закупках и наращивать поставки своей продукции по всей стране", – пояснил Ефимов.

В свою очередь глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что продукция предприятия может использоваться как в частном, так и в государственном секторах экономики. Компания будет выпускать материнские платы, системные блоки, мониторы и мини-ПК.

Отмечается, что всего в Москве в аналогичной сфере работают больше 70 предприятий. Их продукция позволяет наращивать технологический суверенитет России.

Ранее сообщалось, что столичный производитель ISBC, выпускающий RFID-продукцию, втрое увеличил поставки изделий для чипирования домашних животных. Отмечалось, что компания готова покрыть растущий спрос, который традиционно увеличивается к лету.

