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Центробанк надеется запустить операции с цифровым рублем в июле-августе 2023 года. Об этом сообщила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Надеемся, что Госдума обеспечит нам принятие закона и в июле-августе мы начнем реальные операции с цифровым рублем", – цитирует ее ТАСС.

Цифровой рубль, разрабатываемый Центробанком России, станет третьей формой национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках россиян и организаций. Операции с валютой будут совершаться на платформе ЦБ.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее пояснила, что цифровой рубль не составит конкуренции банковским счетам. Помимо этого, она подчеркнула, что в ЦБ валюту будут считать средством для проведения операций, а не для накопления сбережений.



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