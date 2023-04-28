Цифровой рубль не приведет к оттоку средств из банков – Набиуллина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цифровой рубль не составит конкуренции российским банковским счетам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы не ожидаем, что введение цифрового рубля будет сопровождаться значимым оттоком средств со счетов в банках. Во-первых, потому что мы не будем начислять проценты на остатки, которые люди держат на цифровых счетах. <...> Мы считаем, что цифровой рубль – это прежде всего средство для осуществления расчетов, а не средство сбережения", – приводит агентство "Прайм" слова Набиуллиной.

При этом глава Банка России заявила о планах установить месячные лимиты на суммы, которые разрешается переводить с безналичных счетов в банках на цифровые кошельки. Сейчас рассматривается лимит в 300 тысяч рублей. Таким образом можно избежать конкуренции цифрового рубля со средствами на безналичных счетах, резюмировала Набиуллина. По ее словам, ЦБ РФ всегда готов поддержать ликвидность российских банков.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что цифровой рубль может быть запущен в обращение до конца этого года. Министра назвал цифровую валюту "абсолютно надежным и прозрачным инструментом". Кроме того, он сообщил, что на использование цифрового рубля в международных расчетах не будет ограничений.

Силуанов заявил, что цифровой рубль будет запущен в обращение до конца года