Банк ДОМ.РФ продолжает развивать сервисы бесконтактных платежей

Фото: Банк ДОМ.РФ

Клиенты Банка ДОМ.РФ получили возможность добавлять карты "Мир" в сервисы мобильных платежей Samsung Pay и Mir Pay в новом приложении банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Приложение Mir Pay нужно предварительно скачать на смартфон в Google Play, AppGallery или RuStore, приложение Samsung Pay – в Galaxy Store. Для использования сервисов на смартфонах Samsung необходимо выбрать карту в мобильном приложении Банка и настроить бесконтактную оплату, нажав на одну из кнопок для добавления карты в одно из Pay-приложений. Для пользователей других смартфонов на Android доступна только кнопка "Добавить в Mir Pay", – говорится в сообщении.

Совершать операции через Samsung Pay и Mir Pay с помощью гаджетов на Android можно в офлайн-магазинах, принимающих бесконтактные платежи, в банкоматах и платежных терминалах, поддерживающих такую опцию, а также в онлайн-магазинах по кнопке "Оплатить Mir Pay".

"Наши клиенты активно пользуются цифровыми картами "Мир" и оплачивают покупки бесконтактно, это удобно и безопасно – при обработке платежей вместо реального номера карты используется уникальный цифровой код – токен, покупки подтверждаются отпечатком пальца или ПИН-кодом, а реквизиты карты не сохраняются на сайте или устройстве продавца", – отметила директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Морозова Дарья.

В свою очередь, директор подразделения "Диджитал" Банка ДОМ.РФ Олег Комлик добавил, что отсутствие под рукой пластиковой карты уже давно перестало быть проблемой – для оплаты в большинстве случаев пользователю достаточно смартфона.

"Системы Samsung Pay и Mir Pay – самые распространенные на рынке, поэтому подключение к ним карт Банка ДОМ.РФ "в один клик" еще больше расширяет вариативность бесконтактных платежей и делает покупки значительно удобнее", – подчеркнул Олег Комлик.

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