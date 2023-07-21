Банк ДОМ.РФ назвал топ отраслей по спросу на промышленную ипотеку

Фото: Банк ДОМ.РФ

Компании малого бизнеса в 2023 году приобрели около 10 тысяч квадратных метров недвижимости для расширения производств с помощью промышленной ипотеки от Банка ДОМ.РФ. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Больше всего займов оформили производители одежды – 36%. На втором месте – изготовители пластиковых окон (23%), на третьем – косметических средств (17%). На производителей изделий из бетона пришлось 12% сделок. Кредитами банка также воспользовались изготовители мебели, электрического кабеля и пищевых продуктов.

Отмечается, что новые площади получили предприятия из шести регионов России, включая Свердловскую, Новосибирскую, Пензенскую области, Краснодарский и Красноярский края и Башкирию.

"Промышленная ипотека – реальный инструмент поддержки отечественных промпредприятий и других секторов экономики. Инструмент позволяет представителям крупного, среднего и малого бизнеса быстрее запускать производства, создавая одновременно новые рабочие места. В нашем банке средний размер кредита составляет 20 миллионов рублей", – отметила директор подразделения "Малый и средний бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

В организации пояснили, что получить льготный кредит могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленного производства. Процентная ставка составляет 5% (для технологических компаний – 3%), срок действия льготной ставки – 7 лет. Максимальная сумма займа – 500 миллионов рублей.

Кроме того, как отмечают Банке ДОМ.РФ, среди преимуществ промышленной ипотеки – простое оформление, всесторонний учет отраслевой специфики клиентов, а благодаря участию в реализации программ господдержки, банк выдает 95% кредитов.

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АО "Банк ДОМ.РФ"

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