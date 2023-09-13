Дальневосточную ипотеку расширят до конца года – Минвостокразвития

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Верхнюю планку по кредиту на дальневосточную ипотеку увеличат до 9 миллионов рублей к Новому году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

Уточняется, что верхняя планка будет увеличена для тех, кто желает приобрести жилье площадью более 60 квадратных метров.

По словам Чекункова, дальневосточная ипотека является важнейшей программой для всех жителей Дальнего Востока и бизнеса, поскольку она позволила удвоить темп ввода жилья.

Ранее Владимир Путин заявил, что роль Дальнего Востока для будущего России в мире является великой, поскольку там находятся важные стратегические предприятия, железные дороги и полезные ископаемые.

По его словам, опережающее развитие Дальневосточного региона стало приоритетом страны.