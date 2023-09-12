Путин отметил огромную роль Дальнего Востока для будущего РФ

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Роль Дальнего Востока для будущего России в мире является великой, поскольку там находятся важные стратегические предприятия, железные дороги и полезные ископаемые, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дальневосточный Федеральный округ – это 40% территории РФ. Здесь находится почти половина наших лесов и запасов золота, больше 70% рыбы, алмазов, свыше 30% титана, меди и так далее", – подчеркнул президент РФ в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

По его словам, опережающее развитие Дальневосточного региона стало приоритетом страны.

До этого глава Роснедр Евгений Петров сообщил, что на Дальнем Востоке в ближайшие годы за счет новых открытий ожидается значительный прирост запасов нефти и газа. Он подчеркнул, что все приросты и открытия ожидаются в ближайшем будущем, в течение семилетнего периода геологического изучения. Поэтому, считает глава Роснедр, в ближайшие 5 лет ожидается достаточно значимый прирост прежде всего по нефти и газу.

Ранее сообщалось, что МЧС России работает над созданием аэромобильной группировки на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Второкурсники и третьекурсники дальневосточной пожарно-спасательной академии в случае необходимости будут привлекаться к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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