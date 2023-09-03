На Дальнем Востоке появится аэромобильная группировка МЧС на базе ведомственной академии

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МЧС России работает над созданием аэромобильной группировки на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Второкурсники и третьекурсники дальневосточной пожарно-спасательной академии будут привлекаться для в случае необходимости на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

"Аэромобильная группировка МЧС России будет создана на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии. В ее составе порядка сотни воспитанников второго и третьего курсов", – отмечается в заявлении пресс-службы.

Планы о создании аэромобильной группировки появились после ряда циклонов и тайфунов, которые прошли по территории Приморского края в августе.

"Последствия наводнения ликвидировали более 2,7 тысячи человек и 390 единиц техники. Также привлекались три вертолета Ми-8 МЧС РФ", – отметил замглавы ведомства Виктор Яцуценко.

Ранее в сети распространились кадры, на которых в Приморском крае дети плывут в школу в День знаний на надувной лодке. Мама детей отметила, что ребята были рады тому, что они не испачкали форму, а путь до школы для них стал приключением. Она подчеркнула, что в последний месяц они привыкли к такому способу передвижения из-за обильных паводков.