Путин назвал хорошей тенденцию с "возвращенцами" в Россию

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Владимир Путин в ходе встречи с модераторами сессии Восточного экономического форума заявил, что тенденция с "возвращенцами" в Россию хорошая. Об этом пишет ТАСС.

Президент подчеркнул важность чувства сопричастности с Родиной.

"У нас были "лишенцы" в свое время – с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу "возвращенцев" я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим", – сказал Путин.

Он отметил, что в России сосредотачивается такая повестка.

Ранее Путин заявил, что РФ исчерпала лимит на революции еще в ХХ веке. По его мнению, они больше не нужны государству. Так он в шутливой форме прокомментировал упоминание туристического слета "Маевка", а именно его название.

Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм