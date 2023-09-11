Мутко предложил субсидировать ипотеку на большие квартиры

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Гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко предложил способ стимулирования строительства домов с просторными квартирами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру – давайте два [процентных] пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем", – сказал Мутко на полях Восточного экономического форума.

Он заметил, что сегодня чуть больше половины квартир в российских новостройках приходится на однокомнатное жилье, однако оно не подходит для семей с детьми.

Ранее в Минфине РФ сообщили, что российские власти изучают изменения в программе льготной ипотеки. В частности, не исключено, что размер первого взноса по таким кредитам будет увеличен до 20%.



Спрос на ипотеку на новостройки РФ может снизиться на 20% из-за повышения взноса