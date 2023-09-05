Минфин допустил повышение первого взноса по льготной ипотеке до 20%

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Российские власти изучают изменения в программе льготной ипотеки, а именно вопрос повышения первого взноса до 20%. Об этом рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

По его словам, на данном этапе правительство хочет изменить механизм в краткосрочной перспективе.

"Но в целом мы также задумываемся, как, может быть, сделать механизм льготной ипотеки в будущем более стабильным, чтобы не надо было прибегать к таким изменениям", – цитирует его РИА Новости.

Чебесков объяснил это ключевой ставкой. Банкам будет невыгодно, если она резко упадет, ведь тогда придется опять менять весь механизм, отметил он.

Ранее СМИ писали, что власти РФ обсуждают возможность ограничения ипотечного кредитования с господдержкой. По данным прессы, сейчас стоит вопрос о росте первоначального взноса с 15 до 20%. Кроме того, правительство думает над снижением на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидии банкам.

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