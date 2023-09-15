Набиуллина высказалась о ситуации на российском ипотечном рынке

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Центробанк РФ обеспокоен ситуацией с вовлечением в ипотечные программы рискованных групп клиентов. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Ускорение темпов (кредитования. – Прим. ред.) происходит как за счет льготных программ, <...> а также, [что] очень важно и нас беспокоит, – вовлечения в ипотеку более рискованных групп клиентов", – сказала она.

По ее словам, объем ипотечного кредитования в РФ по состоянию на 1 сентября увеличился на 30% в годовом выражении.

Набиуллина заметила, что в текущих обстоятельствах Банк России приветствует решение кабмина РФ ужесточить требования по льготным программам ипотеки и повысить первоначальный взнос по ним с 15 до 20%. Регулятор, заметила она, при необходимости готов дополнительно ужесточить регулирование ипотечного кредитования в целом.

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков выступил с предложением снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке до 50%. Сейчас на такую ипотеку приходится 80–90% продаж квартир в новостройках. Это выступает драйвером роста цен на жилье.



Спрос на ипотеку на новостройки РФ может снизиться на 20% из-за повышения взноса