Москвичам рассказали, как повысить финансовую грамотность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Просветительские мероприятия для москвичей всех возрастов по повышению финансовой грамотности организовывает столичный департамент финансов совместно с центром финансовой грамотности Москвы и партнерами. Эксперты рассказывают, как вести семейный бюджет, копить и инвестировать, пользоваться мерами господдержки, а также о мошеннических схемах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, горожане в удобном формате и недалеко от дома могут бесплатно получать знания. Занятия по финансовой грамотности проходят в школах, колледжах, вузах, кинотеатрах, библиотеках, детских оздоровительных лагерях и других площадках. Также мероприятия вошли в программу Московского урбанистического форума и международной выставки-форума "Россия", указала она.

Зяббарова добавила, что в прошлом году появились новые проекты для студентов нефинансовых вузов и работников московских организаций. Так, продолжила она, в рамках Московского урбанистического форума впервые прошла Неделя финансовой грамотности, а на красной ветке метро курсировал тематический поезд с финансовыми советами.

Всего в 2023 году ведомство вместе с партнерами провело 130 занятий по финансовой грамотности. Это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. Отмечается, что для каждой аудитории были подобраны свои форматы: для детей и молодежи – викторины, игры, онлайн-мероприятия, а для взрослых – очные лекции с экспертами.

Одним из главных событий минувшего года стал седьмой Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры – однодневный марафон, на котором специалисты делились советами по формированию личного бюджета, противодействию мошенникам, инвестициям, предпринимательству, страхованию, ипотеке и другим вопросам. На 150 площадках проходили лекции, мастер-классы, игры, викторины и налоговые консультации. За семь лет количество участников выросло более чем в 10 раз – до 250 тысяч человек. Следующий фестиваль пройдет в сентябре этого года.

В рамках Московского урбанистического форума в парке "Зарядье" проходила Неделя финансовой грамотности. Для гостей провели свыше 70 очных мероприятий, в которых поучаствовали более 20 тысяч человек. В программу вошли кинолектории, цифровые выставки и даже финансовые девичники.

В рамках форума также представили финансовый чекап – специальный онлайн-тест для оценки уровня грамотности в этой сфере. По его итогам участники получили на электронную почту рекомендации по дальнейшему финансовому просвещению.

Повысить финансовую грамотность можно было и в метрополитене. В течение полугода по Сокольнической линии ездил первый в Москве тематический поезд финансовой грамотности. Пассажиры могли узнать про виды налоговых вычетов и уловки мошенников. За шесть месяцев на поезде проехали свыше 845 тысяч человек.

Несколько раз в год для горожан организуют дни финансовой грамотности. Так, в декабре 2023 года такой день провели в рамках выставки "Россия" на ВДНХ в пространстве Москвы. Серия познавательных мероприятий продолжится и в этом году.

Зяббарова отметила, что в этих мини-фестивалях есть множество активностей, форматов и спикеров. В прошлом году, указала она, были дни финансовой грамотности, посвященные основам инвестирования, а также просвещению детей и молодежи.

Новыми просветительскими пространствами стали московские библиотеки. На их базе департамент финансов вместе с департаментом культуры проводит лекции, мастер-классы и деловые игры. Для участия в них надо зарегистрироваться на сайте библиотеки.

Кроме того, уже больше года в городе проводятся финансовые кинолектории. Жители могут бесплатно посмотреть фильм, а затем обсудить финансовое поведение киногероев и получить практические советы. В 2023 году к проекту присоединилась сеть "Москино".

Уточняется, что все больше мероприятий проводят по запросу разных организаций. Работникам компаний и студентам рассказывают о кибербезопасности, финансовом мошенничестве, управлении личным бюджетом, защите прав потребителей и другом.

По словам Зяббаровой, осенью по такому принципу были запущены два новых проекта – финансовая грамотность на рабочих местах и в вузах. Работодатели и образовательные организации могут дополнить обучение сотрудников и студентов элементами финансового просвещения, рассказала она.

В этом году горожан ждут новые спикеры, форматы и площадки. Планируется создать образовательную программу по финансовой грамотности для детей-сирот и образовательные ролики для транспортной инфраструктуры, а также применять в финансовом просвещении новые технологии.

Ранее сообщалось, что на выставке-форуме "Россия" прошел День финансов. Посетители не только показали свои знания в управлении бюджетом, но и продемонстрировали умения в области сохранения и приумножения сбережений. Также для гостей провели викторину по финансам, объяснив значение тематических терминов, а для детей подготовили показ мультфильмов и игру "Угадай что".

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