Работодателей предупредили о новом виде мошенничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичная полиция предупредила работодателей о новом виде мошенничества. Злоумышленники предлагают купить "сертификаты трудовой инспекции" для успешного прохождения внеплановой проверки. Об этом сообщает ТАСС.

Мошенники звонят в компанию и представляются сотрудниками трудовой инспекции. Они предупреждают бизнесменов о якобы готовящейся внеплановой проверке. Затем злоумышленники предлагают свою помощь в подготовке к инспекции за определенную плату.

Для успешного прохождения проверки мошенники также предлагают руководству компаний купить сертификаты трудовой инспекции. Вместе с сертификатами они продают полиграфическую продукцию и литературу.

Ранее Роструд зафиксировал случаи мошенничества в 24 регионах России. Злоумышленники представляются сотрудниками ведомства и предлагают платно подготовить предприятие к внеплановой проверке.

