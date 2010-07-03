Эксперт назвал самый опасный способ кражи денег с карт

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Эксперт назвал самый опасный вид мошенничества с использованием платежных карт.

"Он связан с методами социальной инженерии, когда, например, вас ловят и говорят, что с вашей карты произошла несанкционированная транзакция. Доверчивые граждане начинают слать СМС, которые к ним приходят с паролями, и у них списываются деньги с карты", – рассказал RT специалист в области информационной безопасности Александр Власов.

По его словам, опасность состоит в том, что мошенники, как правило, "застают врасплох".

Ранее сообщалось, что в Сети набирает обороты еще один новый вид мошенничества. Пользователям предлагается поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением. Чтобы принять участие, необходимо заплатить комиссию и ввести данные банковской карты.

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

Информацию о потенциальных жертвах злоумышленники могут получать, к примеру, из соцсетей или с фишинговых сайтов, ворующих персональные данные. Не исключены и утечки из самих банков, хотя такие случаи относительно редки.

