Росфинмониторинг предостерег о звонках злоумышленников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Росфинмониторинг в специальном сообщении предупредил о звонках мошенников от имени ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Злоумышленники используют подменные номера телефонов, при этом абоненты видят обозначение +7 (495) 627-33-97.

По информации ведомства, мошенники угрожают собеседникам блокировкой счетов или пытаются завладеть конфиденциальной информацией. Для убедительности они ссылаются на федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В Росфинмониторинге подчеркнули, что операции по блокировке средств осуществляются исключительно банками и в рамках закона. Кроме того, ведомство напрямую с физическими и юридическими лицами не взаимодействует.

Ранее Роскомнадзор предупредил операторов персональных данных о мошеннической рассылке от имени ведомства. Специалисты уточнили, что письма могут приходить с поддельных адресов электронной почты. Вычислить злоумышленников просто – надо убедиться, что для корреспонденции был использован адрес, оканчивающийся на @rkn.gov.ru.

