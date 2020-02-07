Москвичка подозревается в вымогательстве 4 миллионов рублей у экс-начальницы

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В столице оперативники проверяют информацию о том, что женщина вымогала у экс-начальницы несколько миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Руководитель компании-поставщика климатического оборудования обратилась в полицию, где рассказала об угрозах в свой адрес.

Она отметила, что несколько ее бывших сотрудников плохо исполняли ее указания. Начальница узнала о тайных сделках купли-продажи, оформленных работниками, и уволила их. После этого с нее стали требовать 3 миллиона рублей.

"Ты не боишься, что твое тело найдут в канаве, если вообще найдут?" – такие угрозы стали поступать в адрес заявительницы. Отмечается, что спустя некоторое время размер компенсации за увольнение увеличился до 4 миллионов.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее членов ОПГ осудили за вымогательство денег у частных перевозчиков. Злоумышленники, угрожая применить насилие и уничтожить транспорт, требовали от потерпевших денежные средства за возможность беспрепятственно перевозить пассажиров по Москве.