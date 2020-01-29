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Москва 24

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Происшествия

15:06

Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с кредитными картами

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с кредитными картами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию обратились представители одного из банков города. По их словам, на сайт организации пришла заявка на получение кредитной карты с лимитом 300 тысяч рублей. Заявитель получил карту, однако распорядился деньгами по своему усмотрению. Позднее выяснилось, что мужчина предоставил банку поддельные паспортные данные.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель столицы. Он также оказался причастен еще к двум аналогичным преступлениям. С помощью фальшивых паспортов мужчина оформил несколько кредитных карт на общую сумму 640 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее московские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в хищении 91 миллиона рублей у фирмы под видом получения займа. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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