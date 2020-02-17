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13:41

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Эксперт прокомментировал новый метод кражи персональных данных

Спам-эпидемия? Как защититься от нового метода кражи персональных данных
общество технологии безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

От краж персональных данных поможет защититься элементарная цифровая гигиена. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович.

"Нужно соблюдать правила цифровой гигиены, которые значительно облегчат вам жизнь, потому что сейчас ожидается всплеск эпидемии спама. Не стоит с мобильных устройств переходить по ссылкам с рекламой, особенно из социальных сетей, иначе данные сразу же передаются, в том числе и номер телефона. Например, при подключении к бесплатному Wi-Fi тоже передаются данные, что позволяет собирать информацию о вас из разных источников в одну базу", – порекомендовал Масалович.

Все интересующие ресурсы лучше открывать через браузер, в котором включено приватное зашифрованное соединение, например Ореra с разновидностью professional. Если вы это поставите, то всем будет казаться, что зашел неопознанный сервер из Амстердама, например, или из Германии. Ответного звонка от фирм вам точно не поступит.
Андрей Масалович
эксперт в области кибербезопасности

Кроме того, по словам специалиста, необходимо стирать куки (текстовые файлы, в которые браузер записывает данные с посещенных сайтов. – Прим. ред.), не ставить отметку о своем местоположении и не нажимать галочку "запомнить меня".

Масалович подчеркнул, чтобы специалисты начали активно бороться с этой эпидемий спама, нужны массовые жалобы. "Люди не жалуются, хотя все видят, что мы теряем приватность. Следует обращаться в Роскомнадзор, поскольку нарушаются сразу два закона: "О персональных данных" и "О рекламе", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее сообщалось, что новый метод кражи персональных данных распространяется в России. В ближайшее время россиян может ждать эпидемия телефонного спама.

Это станет возможным в связи с развитием технологии, с помощью которой определяются номера посетителей сайта, которые зашли на ресурс с мобильных устройств.

В большинстве случаев подобную технологию используют риелторские компании. Граждан, посетивших сайт с телефона, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, тем самым налаживая личный контакт с потенциальным покупателем.

"Узнать номер тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно. На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение", – сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Кроме того, нелегальная практика продолжает распространяться из-за того, что россияне не сообщают о нарушении прав в Роскомнадзор и ФАС.

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с RT заявил, что новый метод кражи персональных данных опасен тем, что мошенники могут завладеть паспортными данными пользователей.

"Подобные системы работают с базами данных различных абонентов сотовых компаний, из которых они путем математического анализа получают более достоверные сведения о номерах телефонов пользователя, о привязке к ним паспортных данных и соответствующих платежных инструментов", – отметил Вехов, добавив, что такой способ мошенничества является сложным в исполнении, но крайне эффективным.

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Соболева Илона

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