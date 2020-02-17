Эксперт прокомментировал новый метод кражи персональных данных

13:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
От краж персональных данных поможет защититься элементарная цифровая гигиена. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович.
"Нужно соблюдать правила цифровой гигиены, которые значительно облегчат вам жизнь, потому что сейчас ожидается всплеск эпидемии спама. Не стоит с мобильных устройств переходить по ссылкам с рекламой, особенно из социальных сетей, иначе данные сразу же передаются, в том числе и номер телефона. Например, при подключении к бесплатному Wi-Fi тоже передаются данные, что позволяет собирать информацию о вас из разных источников в одну базу", – порекомендовал Масалович.
Кроме того, по словам специалиста, необходимо стирать куки (текстовые файлы, в которые браузер записывает данные с посещенных сайтов. – Прим. ред.), не ставить отметку о своем местоположении и не нажимать галочку "запомнить меня".
Масалович подчеркнул, чтобы специалисты начали активно бороться с этой эпидемий спама, нужны массовые жалобы. "Люди не жалуются, хотя все видят, что мы теряем приватность. Следует обращаться в Роскомнадзор, поскольку нарушаются сразу два закона: "О персональных данных" и "О рекламе", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что новый метод кражи персональных данных распространяется в России. В ближайшее время россиян может ждать эпидемия телефонного спама.
Это станет возможным в связи с развитием технологии, с помощью которой определяются номера посетителей сайта, которые зашли на ресурс с мобильных устройств.
В большинстве случаев подобную технологию используют риелторские компании. Граждан, посетивших сайт с телефона, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, тем самым налаживая личный контакт с потенциальным покупателем.
"Узнать номер тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно. На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение", – сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Кроме того, нелегальная практика продолжает распространяться из-за того, что россияне не сообщают о нарушении прав в Роскомнадзор и ФАС.
Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с RT заявил, что новый метод кражи персональных данных опасен тем, что мошенники могут завладеть паспортными данными пользователей.
"Подобные системы работают с базами данных различных абонентов сотовых компаний, из которых они путем математического анализа получают более достоверные сведения о номерах телефонов пользователя, о привязке к ним паспортных данных и соответствующих платежных инструментов", – отметил Вехов, добавив, что такой способ мошенничества является сложным в исполнении, но крайне эффективным.
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