Роза Сябитова назвала главный недостаток российских женщин

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Ведущая "Давай поженимся" Роза Сябитова раскритиковала российских женщин за продажность, передают "Дни.ру".

Сябитова напомнила, что в 90-е годы в моде был Петр Листерман, который за определенную сумму знакомил красивых женщин с богатыми мужчинами.

Тогда она решила помочь женщинам другим способом, чтобы им не пришлось в очередной раз "продаваться". Так появилось ее первое брачное агентство.

"Я же хотела помочь выйти замуж за хорошего мужчину, которому ты не будешь доказывать свою благодарность, что взял тебя с двумя маленькими детьми, и не будешь продаваться за это. <...> Что с вами, женщины? Что пошло не так?" – заявила сваха.

Она подчеркнула, что и сейчас россиянок не приходится уговаривать на замужество с состоятельными мужчинами, подчеркнув, что до сих пор принимает подобных женщин в своем агентстве.

Ранее Сябитова дала свою оценку браку между Евгением Петросяном и его молодой помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше своего супруга на 44 года.

Сваха посчитала, что в таком браке "очевидны серьезные проблемы в будущем", поскольку между супругами существует большая разница в возрасте. При этом она подчеркнула, что молодожены являются взрослыми людьми, которые отдают отчет своим поступкам и их последствиям.

