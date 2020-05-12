В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Фото: ТАСС/Максим Стулов

В Госдуму был внесен законопроект, предлагающий штрафовать чиновников за оскорбление граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Документ подали глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Штраф до 150 тысяч рублей могут ввести для государственных и муниципальных служащих.

"Оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (должностных обязанностей) влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года", – указано в законопроекте.

Более того, документ допускает взыскание за повторное нарушение. Последует либо штраф в размере 100–150 тысяч рублей, либо отстранение на срок до двух лет.

Как рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, законопроект представляет собой поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

