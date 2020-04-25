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Общество

05:12

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

власть общество экономика

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин призвал органы государственной власти и госкомпании не приобретать иностранные лимузины.

Во время видеосовещания по вопросам развития автомобильной промышленности российский лидер попросил "строго контролировать" госзакупки, сообщает RT.

Путин подчеркнул, что приобретать следует технику, необходимую для работы. Также президент отметил, что ведомства закупят в 2020 году около 25 тысяч машин.

В то же время глава России призвал не снижать и объемы закупок компаниями с госучастием, указав, что "Почта России" дополнительно купит 6 тысяч новых машин.

Кроме того, президент подчеркнул, что автопрому России нужно "подставить плечо". В этой связи автодилеры откроются одними из первых после снятия ограничений из-за COVID-19.

Предприятиям нужно помочь для продолжения работы – Путин

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