Путин примет во внимание все реалии при решении о врио главы Хабаровского края

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Владимир Путин примет во внимание все реалии в Хабаровском крае при решении вопроса о назначении временно исполняющего обязанности главы региона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин получает доклады о том, что происходит в Хабаровском крае как от полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, так и по другим каналам.

В то же время Песков подчеркнул, что пока решение о назначении врио региона не принималось, передает РИА Новости.

9 июля губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в Хабаровске и этапировали в Москву. Ему предъявили обвинение в организации убийств. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября.