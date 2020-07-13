Трутнев объяснил свой приезд в Хабаровск

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев приехал в Хабаровск, чтобы убедиться, что команда, управляющая регионом, продолжает работать и все необходимые функции власти выполняются. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

Трутнев рассказал, что встречался с руководством Хабаровского края и попросил, чтобы все работало штатно и местные жители не ощущали никаких проблем.

"Если будет смена команды, то совершенно очевидно, что человек будет вначале назначен исполняющим обязанности, а затем избранный губернатор Хабаровского края будет определяться, с какой командой он будет работать", – добавил полпред.

Главу Хабаровского края Сергея Фургала обвинили в покушении на убийство. Кроме того, по версии следствия, он был причастен к организации убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в середине 2000-х годов.

Последнее подтверждено показаниями тех, кто также обвиняется в смертях бизнесменов. Сам же Фургал не считает себя виновным, о чем на заседании суда заявил его адвокат Борис Кожемякин.

Он также сообщил, что Фургал был врачом и давал клятву Гиппократа. В связи с этим, по словам адвоката, он не мог совершить противоправное лишение жизни.

10 июля Басманный районный суд Москвы постановил арестовать Фургала до 9 сентября. Защита обжаловала арест губернатора.