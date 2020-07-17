Путин ведет переговоры предельно конкретно – Песков

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин очень конкретно ведет переговоры и филигранно владеет дипломатией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, тон беседы в том числе зависит от отношений главы государства с его визави, говорится в интервью "Авторадио", размещенном на сайте радиостанции.
"Президент Путин – очень конкретный человек, и при всем филигранном владении приемами дипломатии, самой изощренной дипломатии, он ведет переговоры предельно конкретно", – рассказал представитель Кремля.
При этом Песков обратил внимание, что Путин ставит вопросы конкретно. "И если он что-то обещает, он это делает незамедлительно", – подчеркивает пресс-секретарь российского лидера.
Ко всему прочему, Песков добавляет, что общение на высшем уровне обусловлено целым рядом протокольных правил. "С кем-то он видится в первый раз, с кем-то имеет многолетний опыт диалога, и от этого зависит то, как будет развиваться диалог", – сказал представитель Кремля.
Ранее Песков оценил заявление МИД Британии о попытке России повлиять на выборы. "Мы не приемлем подобные обвинения, равно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019 года", – комментировал он.
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